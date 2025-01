Ufficiale Miguel Almiron torna a casa: il paraguaiano lascia il Newcastle e firma con Atlanta

Per diverse stagioni è stato titolare inamovibile del Newcastle ma nell'ultimo periodo il suo ruolo era stato messo in discussione. Così, Miguel Ángel Almirón Rejala ha deciso di cambiare aria: il trequartista paraguaiano, classe 1994, è il nuovo Designated Player di Atlanta United, che lo acquista per quasi 10 milioni di euro.

Almiron torna quindi a casa: aveva già giocato con la franchigia americana dal 2017 al 2019, prima di trasferirsi in Inghilterra per 24 milioni. Adesso firma fino al 31 dicembre 2027, con opzione per un'altra stagione.