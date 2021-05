Milan, ricordi il Rio Ave? Rischia la retrocessione: l'Arouca vince 3-0 l'andata dello spareggio

La serie di rigori che ieri ha deciso l'Europa League ha ricordato in parte quella con cui si era aperta la stagione del Milan, che sconfisse il Rio Ave al termine di un'interminabile sequenza di tiri dal dischetto. La formazione portoghese è stata impegnata ieri sera nello spareggio per la permanenza nella Primeira Liga, contro l'Arouca: nella gara d'andata, la squadra che ha chiuso al terzo posto il campionato di seconda divisione ha trionfato per 3-0, rendendo molto complicata ora l'impresa per i ragazzi di Cardoso.