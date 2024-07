Ufficiale Milan, sfuma il colpo Wieffer: il mediano classe '99 ha firmato ufficialmente con il Brighton

Mats Wieffer è ufficialmente un nuovo giocatore del Brighton. Nulla da fare per il Milan, che era sulle tracce del centrocampista che ha lasciato il Feyenoord e ha intrattenuto anche dei dialoghi con l'entourage del giocatore. Chiuso il trasferimento dal club olandese per 30 milioni di euro.

Il comunicato. "Il Brighton & Hove Albion è lieto di confermare l'ingaggio dell'olandese Mats Wieffer dal Feyenoord con un contratto fino al 2029". Accordo importante per Wieffer, che a 24 anni compie il salto il Premier League e in panchina si ritroverà Fabian Hurzeler, il più giovane tecnico di sempre nella storia del campionato inglese.

I retroscena. "Il Brighton mi segue già da tempo - ha ammesso Wieffer - e il modo in cui gioca il club e il fatto che sia un bel posto in cui vivere è il motivo per cui ho scelto Brighton. E conosco già un paio di giocatori". Fondamentale anche il fattore PL, costantemente attrattivo: "È sempre stato un sogno giocare in Premier League, perché è il livello più alto. La scorsa stagione ho giocato la Champions League, ma ogni settimana in Premier League devi essere ad alto livello. Questa sarà la sfida più grande per me".

Sulle prime impressioni avute dall'olandese nell'incontro conoscitivo con coach Hurzeler: "Penso che sia una brava persona. Mi ha spiegato il modo in cui vogliono giocare la prossima stagione ed è abbastanza simile a quello a cui ero abituato quando giocavo al Feyenoord. Le impressioni sono davvero buone e non vedo l'ora di iniziare".