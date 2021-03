Miranda torna in Brasile, ma non al Coritiba: "Vuole giocare la Libertadores". Andrà da Crespo

Joao Miranda tornerà in Brasile dopo la fine dell'avventura cinese, ma non per indossare la maglia del Coritiba, società in cui è cresciuto. L'annuncio l'ha dato lo stesso club attraverso un comunicato sul sito ufficiale: "Il Coritiba e il difensore Miranda hanno concluso le trattative per il trasferimento del giocatore. L'atleta ha concluso la sua esperienza nel calcio cinese all'inizio del 2021 e il Coritiba ha monitorato la situazione. Oggi Miranda ha incontrato i dirigenti del club e ha informato di aver deciso di continuare la sua carriera abbracciando un altro progetto, che preveda la disputa della Libertadores in questa stagione". L'ex di Inter e Atletico Madrid giocherà nel San Paolo di Hernan Crespo..