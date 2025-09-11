Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Miro lascia il Portogallo e vola in Daghestan: ha firmato con la Dinamo Makhachkala

© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 17:27Calcio estero
di Tommaso Maschio

Dopo una sola stagione con la maglia del Tondela, 10 gol in 32 presenze (a cui si aggiungono 4 gare senza reti in questo primo scorcio di campionato) per l’attaccante Miro c’è il trasferimento in Russia per vestire la maglia della Dinamo Makhachkala, club attualmente undicesimo nel massimo campionato russo. Lo comunica il club del Daghestan con una nota ufficiale:

“La Dinamo ha annunciato di aver fatto firmare un contratto all'attaccante angolano Miro. Il ventiduenne è passato alla nostra squadra dal Tondela, club che milita nella massima divisione del campionato portoghese.

Il nome completo della nuova acquisizione della Dinamo è Valdemiro Pinto Domingos. Ha iniziato la carriera nel suo paese d'origine, per poi trasferirsi in Portogallo, al Gil Vicente, squadra della Primeira Liga, dove ha giocato per la formazione giovanile.

La scorsa stagione, Miro ha giocato per il Tondela nella seconda serie portoghese. Con il club ha disputato 31 partite, ha vinto il campionato ed è diventato il miglior marcatore del torneo con dieci gol segnati. Nella stagione in corso, l'attaccante ha giocato quattro partite in Primeira Liga con il Tondela.
È stato anche convocato dalla nazionale angolana, per la quale ha giocato cinque partite e segnato un gol. Miro ha firmato un contratto con la Dinamo di Makhachkala fino all'estate del 2029”.

Miro lascia il Portogallo e vola in Daghestan: ha firmato con la Dinamo Makhachkala
