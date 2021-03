Moldavia-Far Oer, formazioni ufficiali: esordio per Roberto Bordin in panchina. Ionita dal 1'

Di seguito le formazioni ufficiali di Moldavia-Far Oer, valida per il Gruppo F di qualificazione europea ai Mondiali di Qatar 2022:

MOLDAVIA (3-4-2-1): Namasco; Posmac, Epureanu, Armas; Jardan, Ionita, Carp, Reabciuk; Nicolaescu, Rata; Damascan. All. Bordin.

FAR OER (4-4-2): Nielsen; Rolantsson, Faero, Nattestad, Davidsen; S. Vatnhamar, Hansson, G. Vatnhamar, Hendriksson; Olsen, Edmundsson. All. Ericson.

ARBITRO: Griffith (Galles)