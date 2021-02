Momentaccio Mou: 81 punti in 50 gare di campionato con gli Spurs, mai così male in carriera

Quella incassata sul campo del West Ham è stata l'ottava sconfitta in questo campionato per il Tottenham. Un momento particolarmente complicato per gli Spurs, che pure avevano iniziato molto bene la stagione. Difficoltà fotografate anche da un dato in particolare che riguarda da vicino José Mourinho: alla guida del club di Londra, infatti, il portoghese ha totalizzato appena ottantuno punti in cinquanta partite di campionato. Mai così pochi per lui, che nell'ultima esperienza allo United (la seconda peggiore della sua carriera sotto questo profilo) era riuscito a raccoglierne quattordici in più.