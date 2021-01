Monaco, Kovac: "Contro il Montpellier sarà una partita importante ma non decisiva"

All'anti-vigilia del match di campionato contro il Montpellier, il tecnico del Monaco Niko Kovac ha parlato in conferenza stampa: "E' un incontro importante per noi. Al momento siamo cinque punti davanti a loro quindi questa è un'opportunità per allungare il divario. Il nostro obiettivo è giocare bene e soprattutto vincere. Loro sono in un periodo difficile come noi a dicembre. E' difficile prevedere e dire che può essere una partita decisiva, purtroppo non so cosa succederà. Cerchiamo di migliorare partita dopo partita. Contro il Lione è stata una partita speciale. Restiamo competitivi. Contro il Montpellier sarà una partita importante, dobbiamo portare a casa i tre punti. Mi aspetto una partita importante contro il Montpellier".