Mondiale per Club, Bayern avanti al 45' sull'Al-Ahly: basta un gol di Lewandowski

vedi letture

Senza strafare, il Bayern Monaco è in vantaggio al termine dei primi 45' sugli egiziani dell'Al-Ahly nella seconda semifinale del Mondiale per Club che si sta disputando in Qatar. La rete, realizzata come al solito da Robert Lewandowski, avvicina i tedeschi all'ultimo atto, dove ad attendere ci sono i messicani del Tigres. Primo tempo a senso unico, con la squadra di Flick brava a sbloccare e poi pericolosa in altre due occasioni, con Roca e Davies.