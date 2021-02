Mondiale per Club, Lewandowski vince il premio di miglior giocatore del torneo

vedi letture

Robert Lewandowski è stato premiato come miglior giocatore del Mondiale per club. L'attaccante polacco, autore di una doppietta in semifinale contro l'Al Ahly, è arrivato davanti ad André-Pierre Gignac e a Joshua Kimmich.