Mourinho deluso dopo la sconfitta nel derby: "C'è gente che si è nascosta. Giocato male"

vedi letture

La sconfitta nel derby contro il Tottenham non è andata giù a José Mourinho, che ha visto un Tottenham spento, sovrastato dagli avversari: "Primo tempo pessimo, le uniche cose positive sono state il gran gol di Lamela e il risultato. L'1-1 però non rifletteva assolutamente quello che si era visto in campo, ci hanno dominati. Se giochi per il Tottenham sei un grande giocatore, lo sei se giochi il derby di Londra e se giochi in Premier: non voglio puntare il dito contro i singoli o contro me stesso, siamo una squadra. Ci piace individualizzare quando giochiamo bene, è bellissimo. Quando invece va tutto male, non puntiamo il dito contro nessuno. La realtà è che abbiamo fatto male in difesa, nel primo tempo, ma anche in fase di possesso. C'è gente che si nascondeva e non si faceva vedere. Nessuna intensità, nessun movimento. Abbiamo giocato semplicemente male".