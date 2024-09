Ufficiale Mourinho perde un difensore: Luan Peres via dal Fenerbahce, ha firmato per il Santos

Un altro club nel futuro di Luan Peres. Il difensore brasiliano, che dal 2022 si era trasferito al Fenerbahce, lascia José Mourinho e la Turchia per fare ritorno in patria al Santos, società nella quale ha militato dal 2019 al 2021. Adesso giocherà la Serie B, di seguito il comunicato:

"Il Santos Futebol Clube ha accettato di ingaggiare Luan Peres. Il difensore, che ha giocato nel Peixe dal 2019 al 2021, torna al club dopo aver giocato nel Fenerbahçe, in Turchia. Ha firmato un contratto fino a dicembre 2027. Nato a San Paolo, Luan Peres ha 30 anni e ha iniziato la sua carriera professionale al Portuguesa. Nel calcio brasiliano ha giocato anche al Santa Cruz, Red Bull Brasil, Ituano, Ponte Preta e Fluminense, prima di trasferirsi al Club Brugge nel 2018. Il difensore è rimasto in Belgio solo per una stagione e nell'agosto 2019 è stato ceduto in prestito al Santos FC, dove ha rapidamente preso il posto della formazione titolare e ha conquistato l'ammirazione dei tifosi. In totale sono state giocate 90 partite. Una volta individuato, il difensore è stato acquistato a titolo definitivo dall'Alvinegro Praiano nel febbraio 2021. Nel luglio dello stesso anno, però, Peixe finì per vendere Luan all'Olympique de Marsiglia, dalla Francia. Secondo classificato nella Copa Libertadores da América nel 2020 con il Santos FC, l'atleta non ha mai nascosto l'affetto che prova per il club e ha sempre dimostrato la sua voglia di tornare. Ora Luan Peres torna per aiutare nel processo di ricostruzione del Santos FC. Bentornato, mio ​​difensore!".