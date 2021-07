Mourinho tende la mano a Shaw: "Forse sono stato troppo duro. Ha giocato un Euro fantastico"

José Mourinho è tornato a parlare di Luke Shaw e del suo rapporto conflittuale con il terzino inglese. Stavolta, a TalkSport, lo Special One ha speso belle parole nei confronti del suo ex giocatore: "La gente pensa che Luke Shaw non mi piaccia. Allora dico che ha giocato un torneo fantastico, una finale fantastica, in cui non ha commesso nessun errore difensivo. È migliorato partita dopo partita e ha segnato un gol che non è servito per vincere, ma per lui è stato importante, per la sua carriera, per come è cresciuto. È stato davvero molto bravo. Il nostro rapporto? Ho sempre cercato di individuare le debolezze dei giocatori e poi li spronavo a far meglio. A volte ho successo e riesco a entrare in empatia con loro, altre no. Ci sono situazioni in cui devi mettere pressione sui giocatori; forse con lui sono stato troppo duro, non era pronto".