Nani: "Pogba eclissato da B. Fernandes, non so se stia pensando di lasciare Manchester"

Ex esterno offensivo del Manchester United, il campione portoghese dell'Orlando City Nani ha speso belle parole per il suo connazionale Bruno Fernandes e cercato al contempo di spronare Pogba ad alzare il suo livello di gioco coi Red Devils: "Al momento Pogba sembra essere tornato un giocatore importante per lo United, ma non so se stia pensando di andarsene. Se vuole restare, deve mantenere un livello alto di gioco e migliorare ancora, assumendo più sicurezza e aiutando la squadra al meglio delle sue possibilità. Nel Manchester United oggi ci sono altri calciatori che stanno facendo davvero la differenza, penso a Bruno Fernandes. Pogba deve riuscire a raggiungerlo in termini di prestazioni", le sue dichiarazioni.

