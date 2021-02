Nessun ritorno in Premier per Diego Costa: il City allontana le voci sull'ex Atletico Madrid

Diego Costa non ritornerà in Premier League, almeno per il momento. L'attaccante ex Atletico Madrid, attualmente svincolato, non è un obiettivo del Manchester City. Salvo clamorosi sviluppi nelle ultime ore di mercato, Costa non tornerà in Inghilterra dopo l'avventura in maglia colchoneros. A riportarlo è Sky Sport.