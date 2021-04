Newcastle, Bruce gongola dopo il pari con il Liverpool: "Abbiamo perso solo 1 delle ultime 8 gare"

Il Newcastle strappa un punto pesantissimo al Liverpool grazie alla rete in pieno extra-time di Joe Willock e compie un altro passo verso la salvezza aritmetica. Il tecnico dei Magpies Steve Bruce ha parlato così dopo il fischio finale: "Siamo stati battuti solo una volta nelle ultime otto partite. Il ritorno dei nostri grandi giocatori ha dato a tutti uno slancio, c'è sempre stato un atteggiamento di resilienza tra di loro". Bruce si è poi soffermato sulla prestazione dell'eroe di serata Willock: "Questo è il suo quarto gol, il terzo dalla panchina. Quando ha saputo che non sarebbe partito titolare era molto triste, peraltro aveva preso una brutta botta in allenamento. Sono veramente felice per lui".