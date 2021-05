Newcastle, Bruce: "Non capita spesso di fare tre gol al City, ma usciamo con zero punti"

Steve Bruce, allenatore del Newcastle, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa per 4-3 contro il Manchester City: "Ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, ma quando si gioca contro squadre forti come il Manchester City serve una prestazione perfetta in fase difensiva. Il nostro portiere non ha dovuto fare molte parate, ma c'è delusione perché abbiamo concluso la serata con quattro gol subiti: dopo essere passati in vantaggio, siamo stati troppo ingenui ed abbiamo permesso ai nostri avversari di prendere il gioco in mano. Non capita spesso di segnare tre gol al City, ma purtroppo usciamo da questa sfida con zero punti e ciò significa che non siamo stati abbastanza bravi".