Neymar all'amico Messi: "Odio perdere, ma il calcio aspettava da sempre la tua vittoria"

Dopo la sconfitta in finale di Copa America contro l'Argentina, Neymar, sui suoi social, ha voluto comunque congratularsi con il rivale e amico Leo Messi, al primo successo della carriera con la maglia dell'Albiceleste: "Perdere mi fa male, mi fa male... è qualcosa con cui non ho ancora imparato a convivere. Ieri quando ho perso, sono andato a dare un abbraccio al più grande e migliore della storia che ho visto giocare. Il mio amico e fratello Messi. Ero triste e gli ho detto “Hijo de puta mi hai battuto” Sono molto triste per aver perso. Ma questo ragazzo è fantastico! Ho grande rispetto per quello che ha fatto per il calcio e soprattutto per me. ODIO PERDERE!!!! Ma goditi il ​​tuo titolo, il calcio stava aspettando in questo momento! Complimenti fratello!".