Neymar lascia il Brasile per il Mondiale? Contatti in corso con un club di MLS

Tra ambizioni e incertezze, il futuro di Neymar resta tutto da scrivere. A 34 anni l’attaccante brasiliano punta a vivere un ultimo grande capitolo con la maglia verdeoro, con l’obiettivo dichiarato di esserci ai Mondiali del 2026. Un traguardo che oggi appare complicato, anche se il commissario tecnico Carlo Ancelotti continua a monitorarlo.

Reduce da una stagione segnata ancora una volta dagli infortuni, Neymar ha comunque mostrato lampi di qualità con il Santos, collezionando 3 gol e 3 assist in 6 presenze complessive. Numeri che riaccendono le speranze, ma che non cancellano i dubbi legati alla continuità fisica.

Intanto, sul fronte mercato, si muove qualcosa. Secondo quanto riportato da The Athletic, sarebbero in corso contatti tra l’entourage del brasiliano e il Cincinnati, club di Major League Soccer. "Le parti sono ancora nelle fasi iniziali, ma stanno discutendo concretamente di un possibile trasferimento", si legge. La trattativa, però, è tutt’altro che semplice: il club americano dovrà liberare uno slot da “designated player” per poter affondare il colpo. Il futuro di Neymar resta dunque aperto, tra sogni Mondiali e nuove sfide.