Nico Williams out? La Spagna si consola con un classe 2003: debutto e gol per Muñoz

Víctor Muñoz non dimenticherà mai il 27 marzo 2026. Il talentino classe 2003, cresciuto nella seconda squadra del Real Madrid, infatti questa sera ha debuttato e segnato con la maglia della Spagna. Un gol che rimarrà scolpito nei suoi ricordi, dopo essere riuscito a battere Milinkovic-Savic e la Serbia grazie a un grande assist di Ferran Torres al 72'.

Molti non si aspettavano di vederlo nella lista dei convocati del CT De La Fuente, ma la stagione di Víctor Muñoz con l'Osasuna (6 gol e 5 assist) ha stuzzicato la curiosità del tecnico. Data l'assenza di esterni di fascia fondamentali come Nico Williams, l'ala di 22 anni si è ritagliata un posto tra i 27 giocatori chiamati a rapporto nella Nazionale maggiore delle Furie Rosse ed è arrivata una notte da sogno.

Esordio con gol, tutto nell'arco di 28 minuti trascorsi in campo da Munoz con top player dal calibro di Rodri, Pedri, Cubarsi, Lamine Yamal e altri ancora. Con velocità e dinamismo, oltre alla prima rete con la maglia della Spagna, chissà che non possa ritagliarsi il suo spazio al Mondiale. Si tratta dell'undicesimo giocatore della storia dell'Osasuna a esordire con la nazionale: il club non vedeva segnare un proprio rappresentante con la Roja dai tempi di Goiburu, il 15 maggio 1929, in Spagna-Inghilterra (terminato 4-3).