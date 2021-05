Niente Messico per l'ex Verona Zuculini, Gallardo lo conferma e il River rifiuta la cessione

Il River Plate blinda Bruno Zuculini. L'ex centrocampista del Verona, che in questa stagione ha collezionato finora cinque presenze coi Millonarios, non si trasferirà al Club León di mister Ariel Holan. Il club di Buenos Aires, come riporta Radio Continental, in queste ore ha respinto infatti un'offerta importante dei messicani per il classe 1993.