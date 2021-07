Niente Russia per André Villas-Boas, l'agente: "Nessun contatto per il dopo-Cherchesov"

vedi letture

André Villas-Boas non sarà il prossimo allenatore della Russia. Intervistato da Sport-Express, il suo agente Carlos Gonçalves ha smentito ogni contatto con la Federcalcio russa per il dopo-Cherchesov in panchina: "Non abbiamo avuto alcun contatto con la Federcalcio russa. André ha un grande rispetto per la Russia, allo Zenit ha scritto la storia, ma nessuno ci ha contattati per il ruolo di ct", la sua risposta ai rumors circolati in Russia sul possibile approdo del tecnico ex Marsiglia alla guida dei biancorossi.