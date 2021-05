Niente titolo per il Barça, Jordi Alba: "L'ultima gara al Camp Nou di Messi? Spero di no"

A margine della sconfitta contro il Celta Vigo, che ha fatto tramontare definitivamente ogni proposito di laurearsi campione di Spagna del Barcellona, l'esterno blaugrana Jordi Alba ha espresso così la sua delusione: "Non vinciamo da quattro partite, è davvero un peccato - riporta AS -. I colpevoli siamo noi giocatori: non ci resta che chiudere al meglio contro l'Eibar. Se questo è stata l'ultima partita al Camp Nou di Messi? Spero di no".