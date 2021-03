Nigeria, i convocati per le qualificazioni alla Coppa d'Africa: c'è Osimhen

Victor Osimhen, al rientro in campo dopo tre mesi in cui ha dovuto combattere con l'infortunio e la positività al Covid, è stato convocato dalla nazionale nigeriana. L'attaccante del Napoli è l'unico giocatore "italiano" nella lista dei convocati della Nigeria per le sfida valide per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2022. La Nigeria sfiderà il Benin e Lesotho.

Portieri: Okoye, Uzoho, Nobble.

Difensori: Ekong, Omeruo, Balogun, Collins, Sanusi, Aina, Ebuehi.

Centrocampisti: Ndidi, Etebo, Ajayi, Abdullahi, Aribo.

Attaccanti: Musa, Simon, Iwobi, Kalu, Osimen, Iheanacho, Chukwueze, Umar.