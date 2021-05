Nike-Neymar, accuse di violenza sessuale alla base della rottura della partnership

Il 31 agosto scorso, Nike e Neymar avevano interrotto ogni collaborazione dopo ben 13 anni. Né l'azienda statunitense né il giocatore del PSG avevano dato una spiegazione in merito. A seguito delle rivelazioni del Wall Street Journal, che aveva raccontato come nel 2016 una dipendente dell'azienda avesse raccontato ad alcuni amici e colleghi che il giocatore avrebbe tentato di costringerla ad avere un rapporto di sesso orale in un hotel a New York, dove i due si trovavano per alcuni impegni del giocatore. A tal proposito è arrivata la conferma proprio del colosso dell'abbigliamento sportivo, tramite l'AFP: "Nike ha concluso la sua partnership con l'atleta perché si è rifiutato di collaborare a un'indagine in buona fede su accuse credibili di illeciti mossi da un dipendente". Si precisa inoltre che "L'indagine non è approdata a conclusione". Da parte del brasiliano le accuse vengono respinte con forza e una sua portavoce ha specificato che la rottura dell'accordo è stata una scelta commerciale e che: "Neymar si difenderà vigorosamente da questi attacchi infondati". Sulla questione è intervenuto anche il padre del giocatore, Neymar Sr, che ha aggiunto che il figlio: "Non conosce nemmeno questa ragazza".