Nizza, Ursea dopo il KO contro il Lille: "Potevamo fare meglio, ma onore agli avversari"

Adrian Ursea, tecnico del Nizza, dopo la sconfitta subita contro il Lille, ha dichiarato: "Ho visto una partita in cui volevamo giocare ma, davanti a noi, avevamo un avversario di valore che lotta per il titolo. Avevamo il nostro piano gara, volevano fare una prestazione astuta sfruttando gli spazi che ci potevano lasciare in contropiede. Poi quando siamo rimasti in dieci, ci sentivamo impotenti perché non sapevamo come andare avanti. Quello che ci mancava era giocare molto velocemente ed è quello che non siamo riusciti a fare. Abbiamo pagato il loro pressing e non ci siamo rialzati più.".