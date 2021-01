Nobile gesto di Espirito Santo: dona 250mila euro per aiutare gli abitanti di Wolverhampton

Nobile gesto del tecnico del Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, che ha donato 250mila sterline (283mila euro) alla Wolves Foundation, ente di beneficienza del club, per combattere la povertà a Wolverhampton. "I tifosi dei Wolves sono stati fantastici con me da quando sono arrivato quasi quattro anni fa. E volevo restituire qualcosa e aiutare le persone che stanno lottando durante la pandemia. Quando vivi in una città vedi e senti come le persone sono state colpite. Ma è anche una grande città dove le persone si aiutano e supportano tra di loro e questo da parte della Wolves Foundation è un progetto importante".