Ufficiale Non solo cessioni, arriva un rinforzo per il Newcastle: preso il portiere Vlachodimos

Dopo aver definito le cessioni di Minteh al Brighton e Anderson al Nottingham Forest, il Newcastle ha annunciato anche un nuovo acquisto. Proprio dal club di Marinakis arriva Odysseas Vlachodimos: i termini del contratto e dell'affare non sono svati ancora rivelati.

Il 30enne portiere greco - ma nato a Stoccarda - ha dichiarato: "Sono molto felice di entrare a far parte del Newcastle United. È un onore per me far parte di questo grande club, con giocatori eccellenti e un grande allenatore. Non vedo l'ora di iniziare".

L'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha commentato: "Odysseas è molto esperto a livello europeo e internazionale e si unisce al nostro gruppo di portieri. Questa profondità di rosa è preziosa; significa che affronteremo la nuova stagione con una grande concorrenza in un ruolo chiave".