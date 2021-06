Non solo Diaz e Villar: nella Spagna di stasera erano al debutto 16 giocatori su 17

Non soltanto Villar e Brahim Diaz: l’amichevole di quest’oggi con la Lituania è stata occasione anche per altri calciatori di debuttare con la selezione delle Furie Rosse, visto che il ct Luis Enrique (sostituito da De La Fuente in panchina) ha optato per una squadra sperimentale onde evitare spiacevoli conseguenze dopo la positività di Busquets emersa domenica scorsa: dai portieri Alvaro Fernandez (Huesca) e Josep Martinez (Lipsia) fino ai difensori Oscar Gil (Espanyol), Oscar Mingueza (Barcellona), Hugo Guillamon (Valencia), Marc Cucurella (Getafe) e Juan Miranda (Betis), dai centrocampisti Martin Zubimendi (Real Sociedad), Manu Garcia (Real Sporting), Antonio Blanco (Real Madrid Castilla) e Fran Beltran (Celta), fino agli attaccanti Abel Ruiz (Braga), Alejandro Pozo (Eibar) e Javi Puado (Espanyol). Di fatto tutti i giocatori chiamati in causa questa sera, tranne uno: curiosamente il solo Bryan Gil, esterno offensivo di proprietà dell’Eibar, aveva già almeno un’apparizione in Nazionale, due a voler essere precisi, entrambe a marzo nelle Qualificazioni Mondiali. Ben sedici dei diciassette calciatori chiamati in causa, invece, erano alla prima assoluta.