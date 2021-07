Non solo grandi acquisti. Oggi il PSG definirà la cessione di Bakker al Bayer Leverkusen

Non solo grandi acquisti. Il Paris Saint-Germain in queste ore è pronto a definire anche una cessione a titolo definitivo. Si tratta del terzino olandese classe 2000 Mitchel Bakker, calciatore che oggi - scrive 'L'Equipe' - sosterrà le visite mediche col Bayer Leverkusen e poi firmerà un contratto valido per le prossime cinque stagioni.