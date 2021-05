Non solo la Nazionale tedesca, contatti tra il Barça e l'entourage di Flick per il dopo-Koeman

Non solo la Federcalcio tedesca, molto vicina al sì del tecnico in uscita dal Bayern Monaco. Secondo quanto riporta ESPN, anche il Barcellona in questi ultimi giorni avrebbe contattato l'entourage di Hansi Flick per sondare il terreno in vista del possibile esonero di Koeman a fine stagione.

Il futuro dell'allenatore olandese è sempre più incerto e, tra le idee della nuova dirigenza blaugrana, sembra esserci così anche il grande favorito per il dopo-Low alla guida della Germania.