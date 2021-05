Nono titolo nazionale di fila, il Bayern come la Juve. Il record assoluto è però lontanissimo

Il Bayern Monaco si è laureato campione di Germania per la 31esima volta, prima ancora di scendere in campo e grazie alla sconfitta del Lipsia sul campo del Borussia Dortmund. Per i bavaresi è il nono titolo consecutivo: eguagliata la Juventus, che però ha interrotto la serie in questa stagione. Il record assoluto è di Lincoln e Skonto Riga, che ne hanno conquistati ben 14 di fila.