Ufficiale Il Nottingham Forest blinda Sangare. Il club annuncia il rinnovo dell'ivoriano

Ibrahim Sangaré ha rinnovato il contratto con il Nottingham Forest firmando un nuovo accordo valido fino all'estate del 2029.



"Sono felicissimo di aver firmato il nuovo contratto. È anche un buon momento per ringraziare i tifosi. La scorsa stagione non è stata sempre facile, ma loro sono sempre stati con noi e ho sempre sentito il loro sostegno.

"Sono qui da tre anni e in questo periodo è diventata una famiglia per me. Mi sento bene, ho imparato molto e ho lavorato sodo per arrivare a questo punto. Non vedo l'ora di lavorare con il nuovo allenatore e che inizi la stagione" sono le parole pronunciate dal giocatore e affidate al sito ufficiale del Forest.