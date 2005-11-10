Ufficiale Celtic, il nuovo attaccante arriva dal Bodo/Glimt: ecco il danese Kasper Hogh

Il Celtic rende noto l'acquisto di Kasper Høgh. L'attaccante danese arriva dal Bodø/Glimt a titolo definitivo e ha firmato un contratto quadriennale con opzione sul quinto anno.

25 anni, Høgh ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: : "Sono felicissimo. Quando sono entrato nello spogliatoio e ho visto la maglia, ero davvero emozionato. La storia del club è davvero ricca. Ne ho parlato con diverse persone e con la mia famiglia. La sensazione che avevano, e la sensazione che avevo io allo stomaco, era che questo fosse un incontro davvero promettente".