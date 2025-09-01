Ufficiale Nottingham Forest, rinnovo per Callum Hudson-Odoi: l'inglese firma fino al 2028

Il Nottingham Forest ha annunciato il rinnovo di Callum Hudson-Odoi, che ha firmato un nuovo contratto triennale, valido fino al 2028. Il 24enne inglese è stato una pedina fondamentale della squadra che ha conquistato l’accesso alle competizioni europee nella stagione 2024/25, collezionando 31 presenze in Premier League, il numero più alto della sua carriera in una singola stagione. Operando su entrambe le fasce, Hudson-Odoi ha firmato gol decisivi contro squadre di vertice come Manchester City e Liverpool, con la sua rete ad Anfield che ha regalato al Forest la prima vittoria in casa dei campioni d’Inghilterra in 55 anni.

Campione in Champions League, Europa League e FA Cup, Hudson-Odoi vanta già grande esperienza nonostante la giovane età. Prima di approdare al Forest nel settembre 2023, ha giocato un anno in Germania con il Bayer Leverkusen, tra Bundesliga e Champions League. In totale, con la maglia dei Reds ha collezionato 72 presenze, 14 gol e 6 assist, inclusa la rete d’apertura della stagione 2025/26 contro il Crystal Palace.

Sul rinnovo, Hudson-Odoi ha dichiarato: "Questo è casa mia. Mi sento parte di un gruppo fantastico e non vedo l’ora di continuare a vivere questa avventura". Il Chief Football Officer, Ross Wilson, ha aggiunto: "Callum è fondamentale sia dentro che fuori dal campo. Siamo felici che abbia deciso di continuare con noi e siamo certi che ci regalerà ancora grandi momenti".