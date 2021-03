Nubel messo in ombra da Neuer: solo 2 presenze, l'agente sbotta. E in estate può partire

A Monaco è scoppiata la grana Nubel. Il portiere, classe 1996, è stato acquistato per raccogliere l'eredità di Manuel Neuer, ma il numero 1 della Nazionale non vuole saperne di farsi da parte. Stefan Backs, agente dell'ex Schalke, ha messo le cose in chiaro. "Questa situazione non è soddisfacente. Dobbiamo pensare a un prestito in estate, Alex ha bisogno di giocare". Negli accordi presi col Bayern, riporta Kicker sembra fosse stato fissato un numero minimo di partite (10) che Nubel avrebbe dovuto giocare in questa stagione. Sono invece soltanto due le presenze collezionate (contro l'Atletico in Champions e il Duren in Coppa di Germania) e il contratto di Neuer (fino al 2023) consiglia di guardare altrove: il Monaco sembra essere destinazione gradita.