Numeri impressionanti per Messi, almeno in Liga: 18 gol e 8 assist nelle ultime 14 partite

Un rendimento impressionante, una serie di prestazioni straordinarie. Lionel Messi si è messo letteralmente sulle spalle il Barcellona negli ultimi tre mesi, guidando la squadra di Ronald Koeman a una rimonta incredibile in campionato (l'Atletico ora è distante solo 4 punti). I blaugrana sono imbattuti da 16 partite, e nelle ultime 14 il fuoriclasse argentino ha sempre lasciato il segno con gol o assist: sono 8 i passaggi vincenti e 18 le reti realizzate, per un totale di 31 in 26 partite.