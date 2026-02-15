Ligue 1, successo preziosissimo per il Le Havre: in 10 batte il Tolosa grazie a Soumaré
Al Stade Océane, Le Havre ha compiuto un'impresa eroica: espulso Sanganté dopo 2 minuti (rosso diretto, i normanni resistono in 10. Issa Soumaré segna al 43' (1-0) con un sinistro da fuori, Sidibé pareggia in pieno recupero per il Tolosa, che si rimette in partita. Nella ripresa, Soumaré raddoppia al 52' e regala ai padroni di casa tre punti fondamentali oltre che insperati.
Venerdì 13 febbraio
Rennes-PSG 3-1
Monaco-Nantes 3-1
Sabato 14 febbraio
Marsiglia-Strasburgo 2-2
Lille-Brest 1-1
Paris FC-Lens 0-5
Domenica 15 febbraio
Le Havre-Tolosa 2-1
Lorient-Angers
Metz-Auxerre
Lione-Nizza
La classifica in Ligue 1
1. Lens – 52 (22)
2. PSG – 51 punti (22 partite giocate)
3. Lione – 42 (21)
4. Olympique Marsiglia – 40 (22)
5. Rennes – 34 (22)
6. Lilla – 34 (22)
7. Monaco – 31 (22)
8. Racing Strasburgo – 31 (22)
9. Tolosa – 30 (22)
10. Angers – 29 (21)
11. Lorient – 28 (21)
12. Brest – 27 (22)
13. Le Havre – 26 (22)
14. Nizza – 23 (21)
15. Paris – 22 (21)
16. Auxerre – 14 (21)
17. Nantes – 14 (22)
18. Metz – 13 (21)