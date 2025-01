Ufficiale Nuova avventura per Emilio De Leo: lo storico vice di Mihajlovic è il nuovo ct di Malta

vedi letture

Malta ha trovato il suo nuovo commissario tecnico: la Federcalcio ha scelto Emilio De Leo, storico vice di Sinisa Mihajlovic, con cui ha condiviso anche l'avventura al Bologna. Di seguito il comunicato ufficiale:

"La Federazione calcistica maltese ha annunciato la nomina di Emilio De Leo come nuovo allenatore delle squadre nazionali e direttore tecnico.

La nomina di De Leo segue le raccomandazioni di un comitato consultivo istituito per valutare i candidati finali per questi ruoli importanti all'interno dell'organigramma tecnico in sincronia con il continuo investimento dell'Associazione nei suoi progetti tecnici. Dopo la sua presentazione al Malta FA Bureau questa sera, De Leo incontrerà i membri dell'Executive Board domani, seguito da una conferenza stampa con i media.

Titolare della licenza UEFA Pro, De Leo, 46 ​​anni, è molto stimato nel calcio italiano, e la sua reputazione si è rafforzata dopo aver lavorato per molti anni al fianco del defunto Sinisa Mihajlovic, suo mentore di lunga data, in club rinomati, tra cui AC Milan, Torino FC, Bologna FC e UC Sampdoria. De Leo ha anche esperienza internazionale, essendo stato un membro di spicco dello staff tecnico di Mihajlovic durante il periodo in cui quest'ultimo era alla guida della nazionale serba nel 2012-2013.

De Leo porterà la sua vasta conoscenza calcistica e la sua esperienza di alto livello nel suo nuovo ruolo di capo allenatore delle nazionali e direttore tecnico. Guiderà l'assetto tecnico della Malta FA che comprende quattro nuovi incaricati, tra cui Davide Mazzotta, che assumerà la guida della squadra Under 21 di Malta, succedendo a Ivan Woods che sarà uno degli allenatori assistenti della squadra senior insieme a Pietro Matafora e Mirko Valdifiori".