Nuova vita al Karagumruk per Bertolacci: "Mi ha dato la chance di dimostrare quel che valgo"

vedi letture

Nuova vita in Turchia per Andrea Bertolacci, nuovo centrocampista del Fateh Karagumruk. Ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX dove racconta anche la sua avventura. "Ho giocato diciotto partite, sto ritrovando continuità e ne avevo bisogno. Mi ha dato l'opportunità di dimostrare quel che valgo: è un club ambizioso e a Istanbul si sta bene. Siamo in corsa per l'Europa, ce la giochiamo".

Sulla scelta "Mi avevano cercato già in estate, mi sono ritrovato ad allenarmi da solo e allora ho ripreso in considerazione la Turchia. Mi ha chiamato Viviano, sono partito con entusiasmo: la SuperLig è una sorpresa, è simile alla Premier. Molto fisico, poco tatticismo, tanti gol. Una bella sfida dopo qualche scelta sbagliata".