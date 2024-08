Ufficiale O. Camara saluta l'Auxerre: l'attaccante va a giocare in seconda divisione spagnola

Ousmane Camara lascia la Francia. L'attaccante guineano, 22 anni, si trasferisce in Spagna e firma un contratto fino al 30 giugno 2028 con il Castellon, club di seconda serie.

Camara, classe 2001, ha esordito in nazionale a giugno e ha trascorso molti anni nell'Auxerre, il suo primo club in Europa. A gennaio era stato ceduto in prestito all'Annecy, con cui ha realizzato 6 reti in 15 partite di Ligue 2. Per lui anche 3 presenze in Ligue 1 e 4 in Coupe de France.