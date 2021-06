O. Marsiglia, manca solo l'ufficialità per l'arrivo dell'ex Roma Gerson. Operazione da 25 milioni

Dovrebbe essere oggi il giorno giusto per l'ufficializzazione da parte dell'Olympique Marsiglia dell'acquisto di Gerson. L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina, infatti, secondo O Globo dovrebbe salutare il Flamengo per fare ritorno in Europa nel giro delle prossime ore. Fra i due club la trattativa è oramai ai dettagli: per il brasiliano la società francese investirà 25 milioni di euro più altri 5 in bonus, con la società di Rio de Janeiro che si è riservato una percentuale (tra il 20 e il 25%) a suo favore in caso di futura rivendita. Per Gerson, infine, pronto contratto di 5 anni.