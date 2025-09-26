Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

O'Reilly avanza nelle gerarchie di Guardiola. E il giovane talento firma il nuovo contratto

O'Reilly avanza nelle gerarchie di Guardiola. E il giovane talento firma il nuovo contratto
© foto di José María Díaz Acosta
ieri alle 20:41Calcio estero
di Gaetano Mocciaro

Il Manchester City rende noto di aver blindato un suo giovane talento fino al 2030. Si tratta di Nico O'Reilly, già 27 presenze con la prima squadra e 5 reti segnate. Nelle ultime uscite Pep Guardiola lo ha lanciato titolare come terzino sinistro e sono già 4 le gare consecutive al 1', compresa quella di Champions League contro il Napoli.

20 anni, prodotto del vivaio, O'Reilly ha dichiarato ai canali ufficiali: "Sono al City da quando avevo otto anni e aver giocato in prima squadra è un sogno che si avvera. Ma in verità, questo è solo l'inizio per me. Sono arrivato fin qui, ma voglio continuare a impegnarmi, migliorando ogni giorno e diventando il miglior giocatore possibile. Qui al City, con Pep come allenatore, so di potercela fare. Questo è il posto migliore in cui un calciatore possa stare".

