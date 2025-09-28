Ufficiale La sconfitta contro CR7 costa cara a Laurent Blanc: l'Al Ittihad lo ha esonerato

Laurent Blanc non è più l'allenatore dell'Al Ittihad. Il club saudita rende noto di aver sollevato dall'incarico il tecnico francese, che paga la sconfitta casalinga contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo nell'ultimo turno di Saudi Pro League.

Blanc era arrivato nel luglio 2024 e ha condotto la squadra alla vittoria della King's Cup lo scorso maggio, battendo in finale l'Al Qadisiah. Dopo 4 giornate del campionato 2024/25, l'Al Ittihad è terzo in classifica con tre vittorie e una sconfitta, a tre lunghezze dal primo posto occupato dall'Al Nassr.

Nell'attesa che venga trovato un sostituto, l'Al Ittihad ha promosso come allenatore ad interim Hassan Khalifah.