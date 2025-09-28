Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

La sconfitta contro CR7 costa cara a Laurent Blanc: l'Al Ittihad lo ha esonerato

La sconfitta contro CR7 costa cara a Laurent Blanc: l'Al Ittihad lo ha esoneratoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:56Calcio estero
di Gaetano Mocciaro

Laurent Blanc non è più l'allenatore dell'Al Ittihad. Il club saudita rende noto di aver sollevato dall'incarico il tecnico francese, che paga la sconfitta casalinga contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo nell'ultimo turno di Saudi Pro League.

Blanc era arrivato nel luglio 2024 e ha condotto la squadra alla vittoria della King's Cup lo scorso maggio, battendo in finale l'Al Qadisiah. Dopo 4 giornate del campionato 2024/25, l'Al Ittihad è terzo in classifica con tre vittorie e una sconfitta, a tre lunghezze dal primo posto occupato dall'Al Nassr.

Nell'attesa che venga trovato un sostituto, l'Al Ittihad ha promosso come allenatore ad interim Hassan Khalifah.

Articoli correlati
Blanc su Inter-Barcellona: "Che spettacolo: la squadra che difendeva ha fatto 4 gol"... Blanc su Inter-Barcellona: "Che spettacolo: la squadra che difendeva ha fatto 4 gol"
Saudi Pro League, Laurent Blanc premiato come miglior allenatore dell'anno Saudi Pro League, Laurent Blanc premiato come miglior allenatore dell'anno
Benzema a secco, l'Al Ittihad si fa rimontare: 1-1 al 95°, Blanc non fa il vuoto... Benzema a secco, l'Al Ittihad si fa rimontare: 1-1 al 95°, Blanc non fa il vuoto in Arabia
Altre notizie Calcio estero
Ligue 1, si chiude la 6^ giornata. Fonseca primo con il PSG, De Zerbi a -3: la classifica... Ligue 1, si chiude la 6^ giornata. Fonseca primo con il PSG, De Zerbi a -3: la classifica
Odriozola 8 mesi fuori, poi torna e segna al Barcellona: "Sono stato all'inferno"... Odriozola 8 mesi fuori, poi torna e segna al Barcellona: "Sono stato all'inferno"
Ricordate Odriozola? L'ex Fiorentina torna 8 mesi dopo e fa gol: "Sono stato all’inferno..."... Ricordate Odriozola? L'ex Fiorentina torna 8 mesi dopo e fa gol: "Sono stato all’inferno..."
Newcastle ribaltato dall'Arsenal, Howe afflitto: "Ko doloroso, prendere 2 gol così... Newcastle ribaltato dall'Arsenal, Howe afflitto: "Ko doloroso, prendere 2 gol così in casa..."
Arsenal, 2-1 last-minute sul Newcastle. Arteta: "Vogliamo arrivare al livello successivo"... Arsenal, 2-1 last-minute sul Newcastle. Arteta: "Vogliamo arrivare al livello successivo"
Heuer Fernandes salva l'Amburgo: rigore sventato, Union Berlino stoppato sullo 0-0... Heuer Fernandes salva l'Amburgo: rigore sventato, Union Berlino stoppato sullo 0-0
Barcellona in vetta grazie a Yamal, Flick lo coccola: "Tutti hanno visto quanto è... Barcellona in vetta grazie a Yamal, Flick lo coccola: "Tutti hanno visto quanto è forte"
Arsenal, 2-1 mozzafiato al Newcastle. Merino: "Non poteva andare meglio, vinto all'ultimo"... Arsenal, 2-1 mozzafiato al Newcastle. Merino: "Non poteva andare meglio, vinto all'ultimo"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, attacco sotto processo: David un caso, Openda un investimento che non convince e Vlahovic una ferita aperta. La Dea oltre il Gasp. Lautaro e Pio, la nuova Inter. Allegri contro Conte, aria da scudetto
Le più lette
1 Juve, attacco sotto processo: David un caso, Openda un investimento che non convince e Vlahovic una ferita aperta. La Dea oltre il Gasp. Lautaro e Pio, la nuova Inter. Allegri contro Conte, aria da scudetto
2 Genoa-Lazio, le probabili formazioni: dubbi in attacco per Vieira, Sarri cambia modulo
3 Serie A, 5^ giornata LIVE: Sarri rispolvera Basic, Vlasic dal 1'
4 Milan-Napoli, le probabili formazioni: Leao e Nkunku dalla panchina, Conte in emergenza dietro
5 Lecce-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga concede un po' di riposo a Castro
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Via tutti i dubbi: c'è anche il Milan per lo Scudetto. Allegri e le mosse della svolta
Immagine top news n.1 Milan-Napoli 2-1, le pagelle: i Fab Four stonano. Pulisic-show, pensate se fosse stato bene
Immagine top news n.2 Allegri dà una lezione a Conte in 10 uomini: Milan-Napoli finisce 2-1 e San Siro torna a cantare
Immagine top news n.3 Serie A, 5^ giornata LIVE: Sarri rispolvera Basic, Vlasic dal 1'
Immagine top news n.4 Tegola Belotti per il Cagliari: stop lunghissimo, l'attaccante si è lesionato il crociato
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma vola in testa. Fiorentina ancora nelle retrovie
Immagine top news n.6 La Roma vince ancora e trova i gol degli attaccanti: col Verona finisce 2-0
Immagine top news n.7 Legni, tre gol annullati e polemiche nel Derby dell'Arno. Ma non si segna: Pisa-Fiorentina 0-0
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha una delle coppie di terzini più interessanti d'Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Hojlund è il colpo che dimostra la grandezza del progetto Napoli
Immagine news podcast n.2 Sarà davvero possibile salvare il colpo Koopmeiners per la Juventus?
Immagine news podcast n.3 Il Como non sbaglia neanche stavolta: Jesus Rodriguez, che crack!
Immagine news podcast n.4 Crisi nerissima Sampdoria: promessa la A ma... Prima è da evitare la C!
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Napoli: "Milan, vedremo ora contro una big. Modric determinante"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Fagioli in difficoltà. L'ex tecnico Zauli: "La sua qualità emergerà"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli miglior difesa europea, Nicoletti: "Numeri straordinari, rosa profonda e con alternative"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Allegri: "Fatto un passettino avanti, ma siamo all'inizio. Leao è ancora in ritardo"
Immagine news Serie A n.2 Terzo gol in tre gare in trasferta per De Bruyne: è il primo centrocampista a riuscirci in Serie A
Immagine news Serie A n.3 Via tutti i dubbi: c'è anche il Milan per lo Scudetto. Allegri e le mosse della svolta
Immagine news Serie A n.4 Milan-Napoli 2-1, le pagelle: i Fab Four stonano. Pulisic-show, pensate se fosse stato bene
Immagine news Serie A n.5 Allegri dà una lezione a Conte in 10 uomini: Milan-Napoli finisce 2-1 e San Siro torna a cantare
Immagine news Serie A n.6 Zaniolo in cerca di rivincite: "Felicissimo dell'Udinese, possiamo fare bene"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, la prima gioia di Grosso jr: "Non riesco a spiegare cosa sto provando"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Calabro: "Ottima prestazione oggi. Siamo stati bravi contro un avversario non facile"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Pagliuca: "Rammaricato per i ragazzi. Paghiamo caro i nostri blackout"
Immagine news Serie B n.4 Caldirola: "Mi è dispiaciuto non aver avuto spiegazioni, ma Monza è sempre casa"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Empoli e Carrarese si dividono la posta in palio: 2-2 il risultato finale
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Empoli-Carrarese, le pagelle: Obaretin disastroso, Finotto decisivo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati delle 20:30: pari a Lecco, colpo dell’Inter U23. Cavese corsara a Monopoli
Immagine news Serie C n.2 Bra, Nisticò dopo la rimonta sul Guidonia: "Iniezione di fiducia, i ragazzi danno il 200%"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini dopo il ko di Benevento: "Ora obbligo di fare bottino pieno"
Immagine news Serie C n.4 Vis Pesaro, Stellone soddisfatto dopo l’1-1 col Gubbio: "Ottima gara anche in dieci"
Immagine news Serie C n.5 Casarano, Di Bari: "Complimenti ai miei calciatori, le avversarie iniziano a temerci"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati delle 17:30: colpo Cosenza, Catania fermato, Pergolettese ribaltata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Che inizio in Turchia per Giacinti: due doppiette nelle prime 2 gare col Galatasaray
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Giugliano: "Meritavamo un altro risultato. Dispiace per noi e per i tifosi"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Salvai: "Imparato bene da Gama, ma è strano alzare trofei senza di lei"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Grandissimo rammarico, ma prestazione di personalità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Partita bellissima e complicata, ci godiamo questa soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Juventus Women si aggiudca la prima edizione della Serie A Women's Cup: 3-2 alla Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il naif del calcio italiano, la storia di Domenico Marocchino Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dembélé se l’è meritato ma dove sono i predestinati Mbappé e Haaland?