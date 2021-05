Oblak vince il Trofeo Zamora: "All'Atletico il portiere aiuta a fare gol e gli attaccanti a parare"

Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid, ha spiegato così il successo dei suoi colchoneros in questo campionato spagnolo: "Io sono il portiere, ma in questa squadra tutti attacchiamo e tutti difendiamo insieme. Anche io ero in campo quando gli attaccanti segnavano, così come gli attaccanti mi hanno aiutato a fare grandi parate. Qui all'Atletico giochiamo sempre l'uno per l'altro", le dichiarazioni del numero uno biancorosso.

Oblak quest'anno ha vinto il "Trofeo Zamora" come estremo difensore meno battuto de LaLiga.

