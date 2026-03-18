Oltre alla beffa, il danno: il Senegal potrebbe essere escluso dalla prossima Coppa d'Africa
La Confederazione africana di calcio ha scatenato un vero terremoto decidendo di annullare la vittoria del Senegal nella finale della Coppa d'Africa 2025 contro il Marocco. Accogliendo il ricorso della federazione marocchina, La Corte d’Appel ha inflitto ai senegalesi la sconfitta a tavolino, omologando il risultato sul 3-0 in favore dei nordafricani. Una decisione rarissima, che di fatto sottrae il titolo ai "Leoni della Teranga" a due mesi dalla finale.
Ma le conseguenze potrebbero essere ancora più pesanti. In base all’articolo 59 del regolamento CAF, una squadra dichiarata "ritirata" rischia anche di essere esclusa dall’edizione successiva della competizione. Se questa norma venisse applicata in modo rigido, il Senegal non potrebbe partecipare alla CAN 2027, in programma tra Kenya, Tanzania e Uganda.
Uno scenario estremo, che trasformerebbe una controversia già esplosiva in un caso senza precedenti, con ripercussioni enormi non solo sul piano giuridico ma anche su quello sportivo e politico per tutto il calcio africano.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.