Olympiacos-Arsenal 1-3, le pagelle: Odegaard volenteroso, El Arabi illude i greci

Olympiakos-Arsenal

Marcatori: 34' Odegaard, 58' El Arabi, 79' Magalhaes, 85' Elneny

OLYMPIACOS

Sa 6 - Salva il risultato in avvio di gara con una gran parata su Aubameyang, mentre in occasione del tiro dalla distanza di Odegaard potrebbe fare di più. Nella ripresa deve raccogliere altri due palloni in fondo al sacco, un passivo piuttosto ingeneroso per il portiere dei greci.

Lala 6 - Avanza quando trova gli spazi giusti, ma soffre un po' la dinamicità di Willian.

Papastathopoulos 6,5 - Guida la difesa dei campioni di Grecia contro la sua ex squadra, mettendo grande generosità nelle chiusure, ma non riesce ad evitare che l'Arsenal dilaghi nel finale.

M'Vila 5,5 - Si adatta come difensore centrale visto il forfait dell'ultimo minuto di Ba. Si disimpegna piuttosto bene ma nella seconda parte di gara concede qualcosa di troppo.

Reabciuk 6 - Nel primo tempo è tra i più vivaci nell'Olympiacos, anche se talvolta risulta un po' confusionario. Martins lo sostituisce preferendogli un più disciplinato Holebas. Dal 1' s.t.: Holebas 6 - Va spesso a rinforzare la difesa scalando sulla linea arretrata quando l'Arsenal va in pressione. Il correttivo, però, non basta per evitare che l'Olympiacos vada in affanno nel finale di gara.

Masouras 6 - Parte titolare a sorpresa per tamponare l'assenza di Ba, non ingrana subito ma con il passare dei minuti prende fiducia e tenta anche la conclusione personale. Dal 42' s.t.: Androutsos n.g.

Camara 5,5 - Poco in evidenza, limita i suoi compiti all'interdizione ma il filtro a centrocampo non è sempre efficace.

Bouchalakis 5,5 - Al pari del compagno, si vede solo a tratti e si fa ricordare soprattuto per il contributo nella rottura del gioco avversario, molto meno per la costruzione.

Valbuena 6 - Ben controllato dai marcatori avversari, che non disdegnano anche qualche contrasto ruvido, è spesso costretto ad allargarsi fino alla linea laterale dove però fatica ad esprimersi. Dal 1' s.t.: Fortounis 6 - Rispetto al compagno riesce a svariare di più, ma paradossalmente dopo il pareggio la manovra dell'Olympiacos diviene sempre meno fluida.

El Arabi 7 - Tanto sacrificio nella prima parte di gara quando l'Olympiacos finisce spesso per essere schiacciato nella propria metà campo. Nella ripresa dà la scossa sfruttando un errore della difesa ospite con una bellissima conclusione. Lascia il campo troppo presto. Dal 32' s.t.: Hassan 6 - Martins lo manda nella mischia quando il punteggio è ancora sull'1-1, ma nel giro di pochi minuti le cose si complicano per l'Olympiacos.

Bruma 5 - Gara piuttosto fumosa per l'attaccante portoghese, ha poche occasioni ma non si rende mai pericoloso. Dal 15' s.t.: Randjelović 6,5 - Entra molto bene in partita, corre e spende molto per cercare di supportare al meglio le iniziative offensive della squadra di casa.

ARSENAL

Leno 6 - Praticamente inoperoso nel primo tempo, El Arabi lo sorprende con un tiro dalla distanza ma nel complesso non ha grosse colpe.

Bellerín 6,5 - Prestazione di grande solidità, è attento in copertura e propositivo quando si tratta di arrivare dalle parti dell'area avversaria e piazzare il cross.

David Luiz 6 - Fa il suo in termini difensivi e non disdegna qualche incursione palla al piede per catalizzare le ripartenze. Un unico brivido al 40' del primo tempo quando regala un pallone a Bruma, che però non lo sfrutta.

Magalhaes 6,5 - Stacco imperioso per il gol preziosissimo che ridà vigore alla gara dell'Arsenal. In termini difensivi concede ben poco agli avversari.

Tierney 6 - Buona pressione sulla fascia sinistra, va spesso al cross riuscendo a impensierire spesso la difesa di casa.

Xhaka 6 - Solido e senza fronzoli, recupera palloni e smista in favore del fronte più avanzato. Deve farsi perdonare l'errore con il Burnley e gioca una gara molto attenta.

Partey 5,5 - Non una prestazione memorabile, si limita al compitino a centrocampo e spreca una buona occasione da gol ad inizio gara. Dal 10' s.t.: Ceballos 5,5 - Bruttissimo l'errore a pochi minuti dal suo ingresso che spiana la strada al pareggio di El Arabi. Commette qualche altra sbavatura prima di entrare del tutto in partita.

Saka 5,5 - Non si tira indietro quando si tratta di lottare a centrocampo, ma l'impressione è che manchi un po' di lucidità nel momento della costruzione dell'azione. Dal 37' s.t.: Pépé n.g.

Odegaard 7- Nella prima parte di gara alterna idee interessanti ad errori elementari, ma è volenteroso e riesce a portare in vantaggio i Gunners con un gran gol dalla distanza. Mette in campo grande determinazione e con il passare dei minuti acquista fiducia. Dal 38' s.t.: Smith Rowe n.g.

Willian 6,5 - Dà vivacità alla manovra offensiva dell'Arsenal dialogando bene con i compagni e regalando qualche guizzo di imprevedibilità. Scelta azzeccata di Arteta che viene ripagato con l'assist per il momentaneo 2-1. Dal 37' s.t.: Elneny 7 - Ci mette appena 3 minuti a lasciare il segno sulla partita approfittando delle maglie larghe nel centrocampo dell'Olympiacos: gran botta da fuori per il pesantissimo 3-1.

Aubameyang 7 - Prestazione generosa, agisce da perno dell'attacco ma non si risparmia in copertura, andando spesso a ripiegare all'indietro quando si tratta di contendere palloni agli avversari a centrocampo. Imprescindibile. Dal 44' s.t.: Lacazette n.g.