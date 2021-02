Olympique Marsiglia, tecnico cercasi dopo le dimissioni di Villas Boas: sondaggio per Sarri

Regna il caos in casa Olympique Marsiglia. Questa mattina il tecnico André Villas Boas ha rassegnato le dimissioni, che sono poi state accettate dal club (che valuta anche sanzioni nei confronti dell'ormai ex tecnico). Adesso il club si guarda intorno alla ricerca di un nuovo allenatore. Come riporta Sky la squadra francese ha fatto un sondaggio anche per Maurizio Sarri: la pista che porta all'ex Juve è complicata, visto che l'allenatore non vorrebbe legarsi ad una squadra a stagione in corso.