Osasuna-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Zidane lancia Hazard e arretra Vazquez

Il Real Madrid scenderà in campo alle ore 21:00 contro l’Osasuna. Zinedine Zidane deve fare a meno dello squalificato Carvajal e lancia titolare Hazard in avanti, con Vazquez arretrato sulla linea dei difensori. In difesa rientra Sergio Ramos in tandem con Varane. Osasuna in campo con il 4-4-2 Arrasate schiera dal 1' in mediana Oier, mentre in attacco punta sulla coppia composta da Calleri e Ruben Garcia. Di seguito le formazioni ufficiali:

Osasuna (4-4-2): Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David Garcia; Juan Cruz, Roberto Torres, Oier, Moncaiola, Perez; Calleri, Ruben Garcia

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard