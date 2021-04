Oyarzabal, l'hombre del partido della Coppa del Re: "Amo i nostri tifosi, questo è per loro"

L'hombre del partido della Copa del Rey, Mikel Oyarzabal, festeggia la vittoria della coppa nazionale nel post gara di Athletic Bilbao-Real Sociedad, decisa da un suo calcio di rigore a metà ripresa. Ecco le sue parole, riprese da AS: "Questa è una bella serata, una di quelle che ricorderai per sempre e di cui ricorderai tutto. Questo è il massimo che avremmo potuto regalare ai nostri tifosi, avrei voluto molte persone qui. Abbiamo sentito il calore dei nostri tifosi, li amo. Siamo campioni e festeggeremo molto. Non sempre i rigori vengono segnati, sappiamo come funziona nel calcio: io mi sono fidato e i miei compagni si sono fidati di me".